BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Internetdienstleister in einer am Mittwoch vorliegenden Bewertung ein starkes erstes Quartal, geprägt von einer hohen Neukundenzahl. Was den Durchschnittserlös je Kunde (ARPU) betrifft, habe es keine neue Enttäuschung gegeben. Der Experte sieht erste positive Anzeichen bei der KI-Monetarisierung./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 30,66EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

