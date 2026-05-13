RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 474,3EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
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