Tocvan entdeckt neues Gold-Silber-System bei Gran Pilar

Tocvan Ventures Corp. gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, mit dem neuen Bojorquez-Zielgebiet einmal mehr das enorme Distrikt-Potenzial des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko, bestätigt zu haben.

Neue Laborergebnisse von Gesteinsproben an der Oberfläche des bisher nicht explorierten Grundstücksteil Bojorquez bestätigen eine neue, kilometerlange Gold-Silber-Zielzone rund 3 km östlich der Main Zone Lagerstätte und liefern damit den nächsten starken Hinweis darauf, dass Gran Pilar weit mehr als nur ein einzelnes Goldsystem ist.

Die heute veröffentlichten Ergebnisse umfassen 79 Gesteinsproben mit bis zu:

1,5 g/t Gold und 39 g/t Silber ,

und , 0,37% Kupfer, 0,89% Blei und 0,33% Zink sowie

und sowie 0,473% Arsen und 0,0422% Antimon.

Besonders die stark erhöhten Gehalte bei Arsen und Antimon gelten in epithermalen Gold-Silber-Lagerstätten häufig als wichtige Pfadfinder-Elemente, da sie oftmals mit mineralisierenden Fluiden und hochgradigen Edelmetallzonen in Zusammenhang stehen.

Gleichzeitig deuten die erhöhten Basismetallgehalte bei Kupfer, Blei und Zink darauf hin, dass das mineralisierende System deutlich kräftiger und möglicherweise umfangreicher ausgeprägt sein könnte als bislang angenommen.

Bemerkenswert ist zudem, dass derart erhöhte Gehalte an Basismetallen und Pfadfinder-Elementen auf Gran Pilar bislang eher selten beobachtet wurden. Genau deshalb dürften die heutigen Ergebnisse besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn solche geochemischen Signaturen treten häufig in der Nähe größerer hydrothermaler Zentren oder struktureller Zuführungszonen („Feeder-Zonen“) auf, in denen sich hochgradige Gold- und Silbermineralisierung konzentrieren kann.

Übersichtskarte des Gran Pilar Gold-Silber-Projekts mit dem neu identifizierten Bojorquez-Zielgebiet im Osten des Projektgebiets sowie zahlreichen weiteren Explorationszielen entlang mehrerer mineralisierter Korridore. Die gelb markierten Bohrstandorte kennzeichnen abgeschlossene Bohrungen, deren Laborergebnisse noch ausstehen. Die Karte verdeutlicht, dass Tocvan derzeit parallel an mehreren Zielgebieten innerhalb des großflächigen Distrikts exploriert und damit in den kommenden Wochen über erhebliches Newsflow-Potenzial verfügt.

Starke Gehalte treffen auf Magnetik-Anomalien

Besonders bemerkenswert: Die neuen Gesteinsproben liefern nicht nur Gold- und Silbermineralisierung, sondern auch eine auffällige geochemische Signatur mit wichtigen Pfadfinder-Elementen und Basismetallen.

Gleichzeitig stimmen die mineralisierten Proben mit magnetischen Anomalien aus jüngsten Drohnen-Magnetik-Messungen überein. Das ist geologisch hochrelevant, denn genau diese Kombination aus Strukturkontrolle, Alteration, Geochemie und Geophysik führte bereits zuvor zu erfolgreichen Entdeckungen im Main Zone Bereich.

Tocvan-CEO Brodie Sutherland sieht darin einen weiteren klaren Hinweis darauf, dass sich Gran Pilar zunehmend zu einem bedeutenden Gold-Silber-Distrikt entwickelt:

„Die Entdeckung des Bojorquez-Targets unterstreicht erneut das distriktweite Potenzial von Gran Pilar. Oberflächennahe Gold- und Silbergehalte, die mit magnetischen Anomalien 3 km östlich der Main Zone zusammenfallen, sind äußerst ermutigend. Dieses neue Zielgebiet fügt unseren laufenden Bohr- und Entwicklungsprogrammen erhebliches Aufwärtspotenzial hinzu, und wir freuen uns darauf, es mit detaillierter Kartierung, erweiterten geochemischen Untersuchungen und Bohrungen weiter voranzubringen.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung.

Ausbiss mit oxidierter Quarz-Turmalin-Mineralisierung im neu identifizierten Bojorquez-Zielgebiet auf Gran Pilar. Laut Tocvan stehen ähnliche Gesteinsproben mit erhöhten Gold-, Silber- sowie Pfadfinder-Element-Gehalten in Zusammenhang.

Bojorquez zeigt beachtliche Dimensionen

Die bislang definierte Bojorquez-Anomalie erstreckt sich bereits über rund 1,2 x 0,7 km und wurde bisher erst in einem frühen Stadium systematisch exploriert.

Damit unterstreicht Tocvan erneut, wie groß das Explorationspotenzial innerhalb des vollständig kontrollierten, rund 22 km² großen Landpakets tatsächlich ist.

Während viele Explorationsunternehmen lediglich einzelne Zielzonen verfolgen, entwickelt sich Gran Pilar zunehmend zu einem großflächigen Multi-Target-Goldcamp mit mehreren potenziellen Mineralisierungskorridoren.

Produktion und Exploration laufen parallel

Noch spannender wird die Situation durch den zeitlichen Kontext: Tocvan arbeitet parallel bereits an der Entwicklung einer vollständig genehmigten Pilotmine.

Das Unternehmen bewegt sich also gleichzeitig in Richtung Produktion und liefert weiterhin neue Explorationsentdeckungen.

Genau diese Kombination aus Explorationswachstum und konkretem Entwicklungspfad Richtung Produktion ist im Junior-Goldsektor derzeit selten geworden.

Fazit

Tocvan liefert erneut genau das, was der Markt sehen will: Neue Entdeckungen, starke Geologie, skalierbares Potenzial und gleichzeitig konkrete Fortschritte Richtung Produktion.

Während viele Explorer weiterhin in frühen Projektstadien verharren, scheint Tocvan zunehmend jene kritische Masse zu erreichen, die aus einem reinen Explorer einen zukünftigen Produzenten macht. Genau diese Kombination aus Entdeckungs-Upside und kurzfristiger Produktionsfantasie wird in einem wieder freundlicheren Goldmarkt zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Entwicklung des Goldpreises (orange, rechte Achse) im Vergleich zur Aktie von Tocvan Ventures Corp. (weiß, linke Achse) seit 2019. Der stark gestiegene Goldpreis unterstreicht das mögliche Aufholpotenzial von Tocvan, zumal die Aktie trotz operativer Fortschritte noch deutlich unter früheren Höchstständen notiert. Gleichzeitig zeigt die Vergangenheit, dass Tocvan bereits stark ansteigen konnte, wenn operative Explorationserfolge gemeldet wurden – selbst in Phasen, in denen der Goldpreis lediglich seitwärts tendierte. Auch der makroökonomische Rückenwind dürfte wieder stärker werden: Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf sehr attraktivem Niveau, während Marktbeobachter anhaltende Unterstützung durch ETF-Zuflüsse, geopolitische Risiken und Zentralbankkäufe sehen. Sollte Gold seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, dürfte sich auch die Stimmung im Goldsektor weiter aufhellen, insbesondere für Junior-Unternehmen mit konkreten Werttreibern.

Mit Bojorquez könnte sich nun ein weiterer bedeutender Entdeckungskorridor auf Gran Pilar abzeichnen. Besonders spannend: Wie Tocvan in der heutigen Pressemitteilung bekannt gab, stehen die Laborergebnisse von mehr als 300 Gesteinsproben aus dem South Block aus.

Die Newsflow-Dynamik dürfte damit hoch bleiben, zumal das Unternehmen bereits am Montag mitteilte, dass Laborergebnisse von 21 Bohrlöchern erwartet werden und ein drittes Bohrgerät hinzukommen soll, sobald eines verfügbar ist.

Kurz gesagt: Tocvan besitzt derzeit mehrere Hebel gleichzeitig: Explorationserfolge, eine wachsende Zielpipeline, ausstehende Probenergebnisse, erwartete Bohrresultate und den strategischen Übergang Richtung Pilotproduktion. In einem Goldmarkt, der wieder an Fahrt gewinnt, dürfte genau diese Mischung vom Markt zunehmend stärker honoriert werden.

Gran Pilar Zielübersicht mit Drohnen-Magnetikdaten: Die Karte zeigt die Tilt-Derivative-Darstellung der auf den Pol reduzierten Magnetikdaten (RTP) sowie die bislang durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie definierten vorrangigen Zielgebiete. Ebenfalls markiert ist das neu entdeckte El Mezquite Zielgebiet, wo die Laborergebnisse von 3 Bohrungen mit Spannung erwartet werden.

Unternehmensdetails

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Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,68 CAD (12.05.2026)

Marktkapitalisierung: 54 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,421 EUR (12.05.2026)

Marktkapitalisierung: 33 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation, Bedeutung und potenzielle wirtschaftliche Relevanz der jüngsten Oberflächenproben und geochemischen Ergebnisse aus dem neu definierten Bojorquez-Zielgebiet; die Annahme, dass erhöhte Gehalte an Pfadfinder-Elementen und Basismetallen auf die Nähe größerer hydrothermaler Systeme, struktureller Zuführungszonen („Feeder-Zonen“) oder hochgradiger Mineralisierung hinweisen könnten; die geologische Interpretation magnetischer Anomalien und deren mögliche Korrelation mit Gold- und Silbermineralisierung; die Annahme, dass das Gran-Pilar-Projekt ein großflächiges Multi-Target-Goldcamp oder distriktweites mineralisiertes System darstellen könnte; die Interpretation und Bedeutung laufender Bohraktivitäten, ausstehender Laborergebnisse und zusätzlicher Oberflächenproben, einschließlich der Annahme, dass diese zur weiteren Abgrenzung, Erweiterung oder zum besseren Verständnis mineralisierter Zonen beitragen könnten; die Erwartung eines erhöhten und verdichteten Newsflows infolge zahlreicher ausstehender Bohrergebnisse, Probenresultate und operativer Updates; die Annahme, dass laufende und zukünftige Bohrprogramme bestehende geologische Modelle bestätigen, erweitern oder neue Zielzonen identifizieren könnten; die Durchführung, den Umfang, das Tempo und die Wirksamkeit laufender und geplanter Explorationsprogramme, einschließlich des möglichen Einsatzes zusätzlicher Bohrgeräte; das geologische Potenzial des Gran-Pilar-Projekts, insbesondere hinsichtlich Größe, Kontinuität, Orientierung, Ausdehnung und möglicher wirtschaftlicher Bedeutung mineralisierter Systeme im South Block, Bojorquez-Gebiet, El-Mezquite-Zielgebiet und im übrigen Projektgebiet; die Möglichkeit, dass mehrere Zielgebiete Teil eines größeren zusammenhängenden Gold-Silber-Systems sein könnten; die Vorbereitung, Entwicklung, Errichtung und mögliche Inbetriebnahme einer Pilotmine oder Pilotanlage, einschließlich Annahmen zu Zeitplan, Kapazität, Verarbeitung, Skalierbarkeit, Genehmigungslage und potenziellem Cashflow; die Fähigkeit, geeignetes Material für Pilotbetrieb und Aufbereitung zu definieren und bereitzustellen; metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf Verarbeitung, Gewinnungsraten und technische Umsetzbarkeit; die Erstellung, den Umfang, den Zeitpunkt und die Aussagekraft einer ersten Ressourcenschätzung; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Durchführung geplanter Maßnahmen; sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf künftiger Explorationsergebnisse, operativer Fortschritte, potenzieller Entwicklungsentscheidungen und weiterer Unternehmensmeldungen. 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