ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Ströer auf 40 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel Ströer von 35 auf 40 Euro
- Einstufung bleibt Equal Weight trotz Anhebung
- Analyst sieht Übernahmechance für Ströer gering
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 39,96 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +7,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+38,04 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
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Und die digitale Technik....mittels KI und Big Data die öffentlichen Digitalwerbeflächen immer besser bespielbar.....die Masse der Smartphones hat "Open Source" wenn es um ALLE Daten und Aktionen darauf geht, auch Bewegungsdaten...Surfdaten.....Kaufkraft und Hobbys der IP.....Wohnsitz...Arbeitsort.....
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"