Barclays hebt Ziel für Ströer auf 40 Euro - 'Equal Weight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 39,96 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +7,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -10,53 %/+38,04 % bedeutet.