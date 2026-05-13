BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle im Berliner Werk 250 Millionen US-Dollar in eine Batteriefertigung investieren, schrieb Dan Levy am Dienstagnachmittag. Er sieht darin einen Schritt des verstärkten "In-Sourcings", also der Wiedereingliederung von Produktionsprozessen unter eigenem Dach. Vielleicht sei die Nachricht auch ein potenzieller Indikator für eine verbesserte Nachfrage in Europa./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 371,8EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was einem Rückgang von -16,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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