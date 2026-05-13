Höhere Margen und Sparmaßnahmen
Cancom steigert operativen Gewinn deutlich
- Cancom trotz Umsatzrückgang operativ im Quartal stärker
- Ebitda stieg um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro
- Umsatz leicht gesunken auf 407 Millionen Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Erlöse operativ deutlich mehr verdient. Grund dafür seien unter anderem steigende Margen und Einsparungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Experten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging dagegen überraschend leicht auf 407 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 25,40 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 737,17 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+36,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CANCOM SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025
Diesen Monat befasst sich das Nebenwerte - Journal in der Titelgeschichte mit Cancom:
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.