Cancom steigert operativen Gewinn deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 25,40 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 737,17 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+36,00 % bedeutet.