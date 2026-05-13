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    Höhere Margen und Sparmaßnahmen

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    Cancom steigert operativen Gewinn deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom trotz Umsatzrückgang operativ im Quartal stärker
    • Ebitda stieg um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro
    • Umsatz leicht gesunken auf 407 Millionen Euro
    Höhere Margen und Sparmaßnahmen - Cancom steigert operativen Gewinn deutlich
    Foto: CANCOM SE

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Erlöse operativ deutlich mehr verdient. Grund dafür seien unter anderem steigende Margen und Einsparungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Experten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging dagegen überraschend leicht auf 407 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/mis

    CANCOM SE

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 25,40 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 737,17 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+36,00 % bedeutet.




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