Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost mit Rekordquartal dank Hyva-Übernahme
- Umsätze steigen um 11,6% auf 417 Millionen Euro
- Bereinigtes Ebit wächst rund 23% auf 44,1 Mio Euro
- Gewinn steigt über ein Viertel auf 16,5 Mio Euro
NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke ist mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stiegen die Umsätze um 11,6 Prozent auf 417 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neu-Isenburg mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um rund 23 Prozent auf 44,1 Millionen Euro zu. Dabei profitierte Jost von der Übernahme des Hydraulik-Spezialisten Hyva.
"Wir haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Rekord bei Umsatz und operativem Ergebnis erwirtschaftet. Alle Regionen und Geschäftsbereiche haben positiv zum organischen Wachstum beigetragen", kommentierte Konzernchef Joachim Dürr die Zahlen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 16,5 Millionen Euro. Die Jahresprognose bestätigte Jost./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 54,20 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,46 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 889,98 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +36,28 %/+54,70 % bedeutet.
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