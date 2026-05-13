Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost mit Rekordquartal dank Hyva-Übernahme

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 54,20 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +4,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,46 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 889,98 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von +36,28 %/+54,70 % bedeutet.