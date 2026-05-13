ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Scout24 auf 103 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Scout24 Kursziel auf 103 Euro an
- Einstufung bleibt Overweight laut Barclays Analyse
- Kapitalmarkttag nützlich wegen laufender KI Debatten
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei angesichts ständiger KI-Debatten hilfreich gewesen, schrieb Andrew Ross am Dienstagabend. Scout24 sei die "einfachste Option" unter den Portalbetreibern./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 73,35 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +5,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,54 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +41,10 %/+72,60 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 103 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.
erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.