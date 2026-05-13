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    Finanzkonzern W&W hält an Jahreszielen fest

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W peilt Konzernüberschuss 120–150 Mio an
    • Schaden-Unfall Umsatz steigt 6,5% auf 755 Mio
    • Neugeschäft Wohnen sinkt 11% auf 3,9 Mrd Euro
    Finanzkonzern W&W hält an Jahreszielen fest
    Foto: Marijan Murat - dpa

    KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hofft nach dem ersten Quartal weiter auf mehr Gewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Jürgen Junker peilt weiterhin einen Konzernüberschuss von 120 bis 150 Millionen Euro an, wie der im SDax gelistete Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Mittwoch in Kornwestheim mitteilte. 2025 war der Gewinn nach mehreren Jahren der Rückgänge auf 121 Millionen Euro gestiegen.

    Im ersten Quartal steigerte die Württembergische ihren Versicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 755 Millionen Euro. In der Personenversicherung legte der Umsatz um 3,6 Prozent auf 348 Millionen Euro zu. Das Neugeschäft im Bereich Wohnen ging hingegen um elf Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück. Zum Gewinn im ersten Quartal machte W&W wie üblich keine Angaben./stw/zb

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    ISIN:DE0008051004WKN:805100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 14,96 auf Tradegate (13. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.




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