JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett attestierte dem Versicherer am Mittwoch nach dem Quartalsbericht eine unerwartet starke Prämiendynamik im Bereich Nicht-Leben./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 605,8EUR auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 520

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 520,00 CHF , was einem Rückgang von -3,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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