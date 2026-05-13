JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett attestierte dem Versicherer am Mittwoch nach dem Quartalsbericht eine unerwartet starke Prämiendynamik im Bereich Nicht-Leben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 605,8EUR auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
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