Dachholding Porsche SE schreibt Milliardenbetrag auf Volkswagen ab - Verlust
- Milliardenschwere Abschreibung belastet Porsche SE
- Wertberichtigung auf VW-Beteiligung 1,3 Milliarden
- Bereinigtes Ergebnis 382 Mio und Verschuldung 5,15
STUTTGART (dpa-AFX) - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Porsche SE einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Ein Jahr zuvor war ein noch etwas größerer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an der Volkswagen AG nahm die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro vor.
Das Unternehmen habe bei dem um Abschreibungen bereinigten Konzernergebnis einen Gewinn erzielen und seine Finanzierungsstruktur weiter stärken können, sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch laut Mitteilung. "Allerdings müssen die lange Zeit gut funktionierenden Geschäftsmodelle unserer Kernbeteiligungen grundsätzlich auf neue Marktbedingungen ausgerichtet werden", sagte Pötsch mit Verweis auf die laufenden Sparprogramme bei den Kernbeteiligungen. Sowohl die Volkswagen AG als auch die weitere wesentliche Beteiligung, der Sportwagenbauer Porsche AG , kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen und dem Umbruch in der Automobilindustrie.
Der um Abschreibungen und Wertberichtigungen bereinigte Konzerngewinn fiel im ersten Quartal um gut ein Fünftel auf 382 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung lag mit 5,15 Milliarden leicht höher als zum Jahresende 2025 mit 5,10 Milliarden. Die Beteiligungsholding Porsche?SE strebt im Gesamtjahr weiter ein bereinigtes Konzernergebnis von 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro und Ende des Jahres eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro an./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 87,02 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,06 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +2,97 %/+49,89 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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Man sieht einmal mehr das schwache Niveau von Kommentatoren. Weiter oben heißt es in der Überschrift Porsche SE würde Mitarbeiterprämien kürzen. Das habe ich noch nirgends gelesen und bei den paar Dutzend Mitarbeitern wäre das auch keine Nachricht wert.(Porsche kürzt, aber nicht Porsche SE)
Can you elaborate on that, I don`t get it. The P/E (kgv) is very low at 3 and if VW is having a comeback it could literally rebuy its own stock completly after 3 years!?