ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 225 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Siemens Energy auf 225
- JPMorgan belässt Einstufung für Siemens Energy
- Langfristiger Ausblick verbessert laut JPMorgan
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 174,0 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 138,98 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -38,23 %/+26,35 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 225 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Siemens Energy nächster MOVE startet jetzt....das sieht richtig gut aus!
Das Geschäft mit der Netzinfrastruktur (Grid Technologies) ist momentan der stärkste Wachstumstreiber.
- KI-Boom: Rechenzentren für Künstliche Intelligenz benötigen gigantische Mengen an Strom und eine hochmoderne Netzanbindung. Siemens Energy konnte seine Umsätze mit sogenannten Hyperscalern (wie Amazon oder Microsoft) massiv steigern.
- Modernisierung: Weltweit müssen Stromnetze für die Energiewende umgebaut werden. Siemens Energy verfügt hier über Rekord-Auftragsbestände.
Angehobene Prognosen & Starke Zahlen
Ende April 2024 (und erneut bestätigt für das Geschäftsjahr 2025/26) hat Siemens Energy die Jahresziele angehoben.
- Free Cashflow: Der Konzern generiert deutlich mehr Barmittel als erwartet (Prognosen von bis zu 8 Mrd. € im Jahr 2026).
- Profitabilität: Die Margen in den Bereichen Gas Services und Grid Technologies liegen teils über den Erwartungen.