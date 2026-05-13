Markterholung
Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer
- Ölpreisanstieg seit Kriegsbeginn beflügelt Verbio
- An Tankstellen wählen Verbraucher vermehrt E10
- Führung erwartet EBITDA oben in 100 bis 140 Mio
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das Unternehmen günstigeres regulatorisches Umfeld. Daher rechnet die Unternehmensführung laut Mitteilung vom Mittwoch für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro.
Bei einem Umsatzwachstum um gut 13 Prozent auf 447 Millionen Euro vervielfachte Verbio das operative Ergebnis im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich auf 60,2 Millionen Euro./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,01 % und einem Kurs von 34,94 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -18,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,31 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -41,21 %/+17,58 % bedeutet.
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wo ich aber komplett anderer Meinung bin, daß der Aktienkurs durchgehend jeden Monat immer nur steigen muss, nie innehält, nie konsolidiert.
Ich muss Halbgott ein wenig widersprechen.
Die Quotenpreise sind ja erst in jüngster Zeit massiv gestiegen. Diese Preissteigerungen tauchen daher in vielen Geschäftsberichten noch gar nicht auf. Der aktuelle Anstieg ergibt sich vor allem daraus, dass sich die geplanten Gesetzesänderungen inzwischen zunehmend verfestigt haben und der Markt diese Entwicklungen jetzt einpreist.
Man kann zunächst einmal berechnen, wie viele THG-Quoten Verbio aktuell noch im Bestand beziehungsweise auf Vorrat liegen hat und welchen zusätzlichen Wert diese Mengen durch die neuen Quotenpreise bekommen. Allein daraus ergibt sich bereits ein erheblicher Mehrwert. Nach meiner Berechnung entspricht das ungefähr einem zusätzlichen Wert von rund 10 Euro pro Aktie.
Noch interessanter wird es allerdings, wenn man das gesamte operative Geschäft von Verbio betrachtet und durchrechnet, welche Auswirkungen die neuen Quotenpreise langfristig auf die Erträge haben könnten.
Dabei muss man sich anschauen, welche Produkte Verbio tatsächlich in den Markt verkauft: Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Wenn man diese Absatzmengen mit den inzwischen deutlich höheren Quotenpreisen kalkuliert – die sich bereits jetzt verfestigt haben oder möglicherweise sogar noch weiter steigen werden – und diesen zusätzlichen Ergebnisbeitrag anschließend auf die Anzahl der Aktien umlegt, dann erscheint auf längere Sicht ein Aktienkurs von 80 Euro durchaus realistischer als manche der aktuell hier genannten Prognosen.
Ich habe die letzten Chats einmal durchgelesen und wollte euch kurz erklären, wie die THG-Preise aktuell zusammenhängen.
In 2025 gibt es noch die Doppelanrechnung, die ab dem 01.01.2026 entfällt. Der Preis für die 2025er-THG-Quote errechnet sich momentan daraus, dass Verpflichtete die 2025er-Quoten bis 2027 vortragen und dort in den Markt geben können. Vereinfacht gesagt orientiert sich der aktuelle 2025er-Preis daher am 2027er-Preis, multipliziert mit dem Faktor 2, abzüglich einer entsprechenden Abzinsung. Daraus entsteht momentan der Marktpreis für die 2025er-Quote.
Grundsätzlich berechnet sich die THG-Quote nach Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage wurde hier ja bereits richtig mit den jeweiligen Prozentsätzen beschrieben. Mit diesen Prozentsätzen kann man anhand des Benzin- und Dieselverbrauchs in Deutschland ausrechnen, wie viele THG-Quoten pro Jahr generiert werden müssen, um die gesetzlichen Ziele zu erfüllen.
Wer seine Verpflichtung nicht erfüllt, muss eine Pönale von 600 Euro zahlen. Kleiner Einschub dazu: Die Quotenpreise können auch über 600 Euro steigen. Der Hintergrund ist, dass manche große Mineralölunternehmen vermeiden möchten, in ihren Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten auszuweisen, dass sie ihre THG-Ziele verfehlt haben. Deshalb sind einige Marktteilnehmer teilweise bereit, auch 50 oder 60 Euro mehr als die eigentliche Pönale zu bezahlen.
Nun zur Entwicklung der kommenden Quotenjahre:
Wenn man die verschiedenen Erfüllungsoptionen durchrechnet, kommt man für 2026 wahrscheinlich zu einer leichten Unterdeckung. Daher ist der Quotenpreis für 2026 bereits heute relativ hoch. Sollte sich diese Berechnung weiter bestätigen, dürfte der Preis bis zum Ende des Quotenhandels für 2026 – also bis zum 15. Juni 2027 – tendenziell weiter steigen.
Die Berechnungen für 2027 zeigen dagegen eher eine leichte Übererfüllung der Quote. Hintergrund ist, dass die Übermengen aus 2024 und 2025 zusätzlich in den 2027er-Markt gelangen können. Dadurch könnte dort zeitweise ein Überangebot entstehen.
Was man allerdings heute schon erkennen kann: Die Quotenmenge für 2028 erscheint nach aktuellem Stand kaum erreichbar. Genau deshalb gehe ich davon aus, dass die 2027er-Quote langfristig weiter steigen wird. Viele Marktteilnehmer werden versuchen, sich frühzeitig Mengen zu sichern, um auch die Verpflichtungen für 2028 und die Folgejahre erfüllen zu können.
Daher halte ich die Aussage für durchaus realistisch, dass wir in den nächsten Jahren eher Quotenpreise in Richtung 600 Euro sehen werden als deutlich niedrigere Preise.