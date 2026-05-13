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    Markterholung

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    Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisanstieg seit Kriegsbeginn beflügelt Verbio
    • An Tankstellen wählen Verbraucher vermehrt E10
    • Führung erwartet EBITDA oben in 100 bis 140 Mio
    Markterholung - Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das Unternehmen günstigeres regulatorisches Umfeld. Daher rechnet die Unternehmensführung laut Mitteilung vom Mittwoch für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro.

    Bei einem Umsatzwachstum um gut 13 Prozent auf 447 Millionen Euro vervielfachte Verbio das operative Ergebnis im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich auf 60,2 Millionen Euro./mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,01 % und einem Kurs von 34,94 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -18,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,31 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -41,21 %/+17,58 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio-Kurs und Bewertung: Viele sehen den aktuellen Kurs als Kaufchance; Hoffnung auf positives Q3/Outlook durch gestiegenen HVO–FAME‑Spread und höhere THG‑Quotenpreise (RED III). Debatten zu Bewertung (EBITDA‑Multiples >10, Marktwert ~2,1 Mrd, Ziel‑EBITDA 300–500 Mio) sowie zu Bitterfelds Beitrag (ca. 30–70 Mio EBITDA) und Abgrenzung zu EnviTec.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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    Markterholung Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das …
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