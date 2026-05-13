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    Bundesbankpräsident Nagel warnt vor steigender Inflation

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagel warnt vor deutlich steigender Inflation
    • EZB wahrscheinlich Zinsanhebung auf Juni Sitzung
    • Energiepreise und Irankrieg erhöhen Risiko
    Bundesbankpräsident Nagel warnt vor steigender Inflation
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat vor einer höheren Inflation gewarnt und eine schnelle Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht gestellt. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert."

    "Bei der Inflation kann noch einiges auf uns zukommen", warnte Nagel, der auch Ratsmitglied der EZB ist. Er wollte Inflationsraten über vier Prozent in einzelnen Monaten nicht ausschließen. Der Notenbanker betonte: "Selbst bei einem baldigen Kriegsende könnte die Inflationsrate deutlich länger erhöht bleiben, als wir noch vor Wochen dachten."

    Zuletzt war die Inflation in der Eurozone im April auf 3,0 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich über dem Ziel der EZB, die eine mittelfristige Teuerung von zwei Prozent anstrebt. Allerdings liegt die Kernrate der Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeblendet werden, deutlich niedriger als die Gesamtinflation bei 2,2 Prozent.

    Da sich weiter keine Fortschritte hin zu einem Ende des Iran-Kriegs abzeichnen und der Transport von Waren durch die Straße von Hormus behindert bleibt, steigt an den Finanzmärkten die Erwartung, dass die EZB die Zinsen erhöhen könnte. Allerdings machte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau ebenfalls am Mittwoch beim Radiosender "France Info" deutlich, dass es derzeit noch keine ausreichenden Informationen über die weitere Entwicklung der Kerninflation gebe./jkr/jha/






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