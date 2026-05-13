Bundesbankpräsident Nagel warnt vor steigender Inflation

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat vor einer höheren Inflation gewarnt und eine schnelle Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht gestellt. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert."

"Bei der Inflation kann noch einiges auf uns zukommen", warnte Nagel, der auch Ratsmitglied der EZB ist. Er wollte Inflationsraten über vier Prozent in einzelnen Monaten nicht ausschließen. Der Notenbanker betonte: "Selbst bei einem baldigen Kriegsende könnte die Inflationsrate deutlich länger erhöht bleiben, als wir noch vor Wochen dachten."