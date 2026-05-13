ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 37 Euro - 'Outperform'
- Bernstein hebt Kursziel für Dürr auf 37 Euro
- Einstufung von Bernstein bleibt Outperform
- Positiver Ergebnistrend bei Dürr bleibt intakt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht an. Der positive Ergebnistrend des Anlagenbauers sei voll intakt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 22,10 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +1,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -1,35 %/+65,92 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 37 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Duerr - 556520 - DE0005565204
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Duerr. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!