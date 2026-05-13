BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Im aktuell schwierigen Marktumfeld sei es für einen Online-Portalbetreiber keine leichte Aufgabe gewesen, einen zufriedenstellenden Kapitalmarkttag über die Bühne zu bringen, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Scout24 sei dieses Kunststück jedoch gelungen. Die Zielsetzungen bis 2028 hätten beruhigenden Charakter./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 73,75EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +22,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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