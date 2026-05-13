Lang & Schwarz: Rekordergebnis im Q1 2026 – Positiver Start ins Q2
Mit einem Rekordergebnis im ersten Quartal 2026 setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort und überzeugt mit starkem Handel, höherem Gewinn je Aktie und solider Kapitalbasis.
Foto: Tadamichi - 600627097
- Rekordergebnis im 1. Quartal 2026: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 48,2 Mio (1. Q 2025: EUR 26,0 Mio); Konzernergebnis EUR 32,6 Mio (ohne Sondereffekte EUR 32,9 Mio) – Anstieg des Konzernergebnisses um >87 % gegenüber Vorjahr.
- Starkes Handelsergebnis: Ergebnis aus der Handelstätigkeit im 1. Q 2026 EUR 63,8 Mio (1. Q 2025: EUR 39,0 Mio) – Zuwachs von ca. 63 %; gesamtes Handelsvolumen im Quartal EUR 98,3 Mrd., Anzahl Trades ca. 32,8 Mio.
- Ergebnis je Aktie deutlich gestiegen: EUR 3,45 je Aktie (mit Sondereffekten) bzw. EUR 3,48 (ohne) im 1. Q 2026 nach EUR 1,84 bzw. EUR 1,87 im 1. Q 2025.
- Positiver Start ins 2. Quartal 2026: Weiterhin sehr hohe Handelsaktivitäten der Kunden; Ergebnis aus der Handelstätigkeit im 2. Q bisher sehr positiv, aber leicht unter dem Niveau des 1. Q.
- Solide Kapitalausstattung: Bilanzielles Konzerneigenkapital inkl. Fonds für allgemeine Bankrisiken zum 31.03.2026 EUR 191,1 Mio (31.12.2025: EUR 158,5 Mio); Zahlen zum 31.03.2026 ungeprüft.
- Dividendenplanung und Personalaufwand: Geplante Dividende von EUR 2,00 je Aktie (Vorschlag zur HV am 7. Juli 2026); Konzernmitarbeiterzahl gestiegen auf 102 (31.12.2025: 95); Verwaltungsaufwendungen 1. Q 2026 EUR 14,5 Mio (u. a. gestiegene Personal- und Software-/Beratungskosten).
Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 % im
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