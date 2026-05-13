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    CYAN AG bestätigt vorläufige Zahlen 2025 – Wachstumskurs 2026

    Die cyan AG setzt ihren Wachstumskurs fort: Starke Zahlen, neue Märkte und KI-getriebene Cybersecurity-Lösungen prägen den Ausblick auf 2025 und 2026.

    CYAN AG bestätigt vorläufige Zahlen 2025 – Wachstumskurs 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • cyan AG bestätigt vorläufige Zahlen für 2025 mit einem Umsatzanstieg von rund 30 % auf 9,2 Mio. EUR
    • Das Unternehmen erreichte einen positiven EBITDA von 0,78 Mio. EUR und einen positiven operativen Cashflow von 1,5 Mio. EUR
    • Die Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen wächst, insbesondere durch die Erweiterung des Angebots cyan Guard 360 für KMU
    • cyan hat neue Märkte in Rumänien, Moldawien, Réunion, Mayotte sowie Lateinamerika erschlossen und Partnerschaften mit Orange, T-Mobile Polen und CANCOM ausgebaut
    • Für 2026 wird ein weiteres Wachstum bei einem Umsatz zwischen 10,2 Mio. EUR und 11,5 Mio. EUR sowie erneut positivem EBITDA erwartet
    • Das Unternehmen investiert in KI-basierte Technologien und die Weiterentwicklung seiner Cybersecurity-Lösungen, um den steigenden Bedrohungen im digitalen Raum zu begegnen

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei CYAN ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,00 % im Plus.


    CYAN

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    ISIN:DE000A2E4SV8WKN:A2E4SV
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