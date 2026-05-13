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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 494 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel Hochtief auf 494 Euro an
    • Einstufung bleibt auf Hold nach Quartalsanpassung
    • Gewinnentwicklung schlägt Erwartungen ACS bevorzugt
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 494 Euro - 'Hold'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 480 auf 494 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Hunt passte sein Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht an. Die Gewinnentwicklung des Baukonzerns schlage weiterhin die Erwartungen, schrieb er, bevorzugt allerdings die Aktien der spanischen Mutter ACS./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 507,5 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 39,52 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 458,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 419,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 494,00EUR was eine Bandbreite von -19,58 %/-5,18 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 494 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 494,00, was einem Rückgang von -2,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Kursgewinne der Hochtief-Aktie (von Nutzern als Verzehnfachung in wenigen Jahren und zuletzt +14% beschrieben) und die hohe Bewertung, die manche als überzogen kritisieren. Nutzer nennen Einstiegs-/Verkaufskurse (rund 51,8–80€), beklagen zu frühe Verkäufe, andere halten sie als Dividendentitel. Vereinzelt wird weiteres Aufwärtspotenzial und ein Ziel um 500€ spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

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