RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan wertete das erste Quartal in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung als durchwachsen. Der Autobauer habe im Kerngeschäft zwar die Erwartungen übertroffen, doch dies sei vom Finanzbereich aufgewogen worden. Neue Modelleinführungen stützten, aber eine Trendwende in China bleibe nicht greifbar./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 81,18EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.





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