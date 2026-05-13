ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt ASML-Kursziel auf 1600 Euro
- Einstufung bleibt Buy nach Anhebung des Kursziels
- Aktien preisen KI-Nachfrage und China-Chancen zu gering
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1570 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 1.306 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 507,54 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.610,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +20,71 %/+30,71 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 1600 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Holding N.V. delivered mixed Q4 results, but order momentum and AI-driven demand support a constructive outlook.
Q4 bookings surged 86%, notably with a 150% increase in EUV bookings, signaling robust growth potential into 2027-2028.
Guidance points to double-digit sales growth in 2026, with margin expansion driven by EUV and High NA shipments.
I maintain a buy rating on ASML, raising the price target to $1,618, reflecting improved EBITDA and free cash flow estimates.
https://seekingalpha.com/article/4870456-asml-euv-orders-explode-the-setup-into-2026-2028-just-improved
07:07
Quelle stock3
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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