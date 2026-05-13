Auto1 vorbörslich sehr fest nach Zahlen - 21-Tage-Linie im Blick

Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten das solide Absatzwachstum im ersten Jahresviertel. Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte hier das obere Ende der für 2026 vorgegebenen Spanne erreichen./ajx/stk

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Aktie mehr als 10 % im Plus!

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 19,31 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +39,20 %/+106,01 % bedeutet.