AKTIE IM FOKUS
Auto1 vorbörslich sehr fest nach Zahlen - 21-Tage-Linie im Blick
- Auto1 vorbörslich plus 5,3 Prozent auf Tradegate
- Sprung über 21-Tage-Linie signalisiert Aufwärtstrend
- RBC: solides Absatzwachstum im ersten Quartal
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Auto1 haben am Mittwoch vorbörslich mit deutlichem Zuwachs auf Quartalszahlen reagiert.
Mit einem Plus von 5,3 Prozent auf Tradegate auf 19,27 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss am Vortag deutet sich im Xetra-Handel der Sprung über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend an.
Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten das solide Absatzwachstum im ersten Jahresviertel. Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte hier das obere Ende der für 2026 vorgegebenen Spanne erreichen./ajx/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 19,31 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +39,20 %/+106,01 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Find das auch krass
ob im Moment ein Einstieg , wo auch immer , vernünftig ist wird sich zeigen. Wir stehen hier 10 Euro zu tief. Punkt.
Shortseller laufen sich warm:
Aktie: Auto1 Group SE
ISIN: DE000A2LQ884
Shortseller: AHL Partners LLP
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,52 %
Shortseller: D. E. Shaw & Co., L.P.
Short-Position
Alt: 0,50 %
Neu: 0,61 %
Shortseller: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
Short-Position
Alt: 0,72 %
Neu: 1,04 %
Shortseller: Marshall Wace LLP
Short-Position
Alt: 0,68 %
Neu: 1,05 %
Shortseller: PDT Partners, LLC
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,50 %
Shortseller: Qube Research & Technologies Limited
Short-Position
Alt: 0,97 %
Neu: 1,26 %