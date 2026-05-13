JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Quartals untermauerten die Jahresziele des Energieversorgers, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochmorgen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 57,66EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

