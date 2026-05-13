JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Der Solartechnik-Hersteller habe gewinnseitig die Markterwartungen nicht erreicht, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung des ersten Quartals. Dies könnte den Kurs nach der Rally ins Wanken bringen. Stark seien aber die Auftragseingänge. Auch der Ausblick sollte unterstützend wirken. Es komme nun auch auf Aussagen im Rahmen der Telefonkonferenz an./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 61,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was einem Rückgang von -4,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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