US-Baumwoll-Ernte fällt wegen Rekord-Dürre aus

Was die Dürre von 2026 so besonders macht, ist, dass es diesmal um eine extreme Frühjahrsdürre geht, die bereits die Aussaat und das frühe Wachstum massiv behindert. Vor allem in den Weiten der texanischen High Plains spielt sich eine wirtschaftliche Tragödie ab, die angesichts der ganzen Schlagzeilen zu Krieg, Öl - und Gas -Knappheit fast unter dem Radar der Öffentlichkeit bleibt. Es ist eine Krise, die nicht unsere Wirtschaft, sondern unsere Bekleidung betrifft: Die US- Baumwollernte steht vor einem fast vollständigen Kollaps.

Die USA sind Extrem-Dürren fast schon gewöhnt. Schon in den 1930er Jahren kam es zu der sogenannten "Dust Bowl" und einer menschlichen Katastrophe, die John Steinbeck in seinem Buch "Die Früchte des Zorns" beschrieben hat. Jahrelange Trockenheit und falsche Anbaumethoden hatten dazu geführt, dass der fruchtbare Oberboden im Mittleren Westen buchstäblich weggeweht wurde. In jüngerer Zeit führte eine Dürre-Welle von 2022 zu gewaltigen Ernteausfällen. Der Mississippi führte teilweise so wenig Wasser, dass der Schiffsverkehr zum Erliegen kam.

Die nackten Zahlen des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) lesen sich wie ein Nachruf auf eine gesamte Industrie. Während der Winterweizen in den USA mit etwa 50 Prozent Dürrebetroffenheit bereits massiv leidet, meldet die Baumwollbranche für den Mai 2026 einen Schockwert von 98 Prozent. Nahezu die gesamte Anbaufläche der Vereinigten Staaten – dem weltweit größten Exporteur des "weißen Goldes" – befindet sich in einem Zustand extremer Trockenheit.

Dass Baumwolle so stark betroffen ist, liegt an ihrer geografischen Konzentration. Über die Hälfte der US-Produktion stammt aus Texas, vor allem aus der Region der High Plains. Wenn es dort nicht regnet, hat das immense Auswirkungen auf die globale Lieferkette. Viele Farmer stehen vor einer unmöglichen Entscheidung: Sollen sie das ohnehin knappe und teure Grundwasser für eine Ernte verschwenden, die wahrscheinlich ohnehin verdorren wird, oder die Pflanzen direkt unterpflügen, um zumindest Versicherungsprämien zu retten?

Exklusiv für wallstreetONLINE User! Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Warum aber gibt es aber keinen Aufschrei von den Weltmärkten oder den großen Bekleidungsherstellern? Die Antwort liegt in der Trägheit der globalen Textilindustrie. Ein T-Shirt, das heute im Regal liegt, wurde vor vielen Monaten geplant und aus Baumwolle gefertigt, die bereits vor über einem Jahr geerntet wurde. Die Dürre von heute ist das Preisschild von übermorgen.

Denn nach den ganzen Trockenperioden und Ernteausfällen der vergangenen Jahre ist jeder Puffer bereits aufgebraucht. Die Lager sind leer. Wenn der wichtigste Exporteur der Welt jetzt ausfällt, wird die Branche reagieren müssen. Die Konsequenzen für den Endverbraucher sind zweierlei: Entweder wird Kleidung aus 100 Prozent Naturfasern deutlich teurer, oder – was wahrscheinlicher ist – die Hersteller ersetzen die Baumwolle durch billigere synthetische Alternativen wie Polyester oder Mischgewebe. Die "Fast Fashion" könnte damit noch künstlicher werden, als sie es ohnehin schon ist.

Zu der klimatischen Katastrophe gesellt sich eine geopolitische Komponente. Die explodierenden Energiepreise treiben die Kosten für Düngemittel und Treibstoff in schwindelerregende Höhen. Ein Farmer in West-Texas zahlt heute ein Vielfaches für den Betrieb seiner Diesel-Pumpen zur Bewässerung als noch vor zwei Jahren. Für viele Familienbetriebe ist dieser Sommer der Todesstoß.

Zudem sorgt das Klimaphänomen "La Niña" für stabile Hochdruckgebiete über dem amerikanischen Süden, die Regenwolken konsequent blockieren. Die Krise der Baumwolle ist ein Zeichen dafür, wie spezialisiert und damit verwundbar unsere globalen Rohstoffmärkte geworden sind. Wenn 98 Prozent der Baumwoll-Ernte des weltgrößten Exporteuers ausfallen, sind die Folgen weltweit zu spüren. Vielleicht nicht morgen, aber mit Sicherheit in der nächsten Modesaison, wenn das Etikett "100 Prozent Baumwolle" seltener und teurer wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion