Allianz vorbörslich auf Erholungskurs nach starkem Quartal

Die US-Bank JPMorgan sieht den Versicherer auf "gutem Weg zu den Jahreszielen". Analyst Philip Kett von Jefferies hob vor allem den rekordhohen operativen Gewinn auf Konzernebene und im Nicht-Lebensversicherungsbereich hervor. Zwar dürfte nun die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse in den Fokus rücken, doch erst einmal rechnet er damit, dass der Markt positiv auf das Zahlenwerk reagieren wird./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 372,9 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,04 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,24 %/+35,01 % bedeutet.