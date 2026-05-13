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    AKTIE IM FOKUS

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    Allianz vorbörslich auf Erholungskurs nach starkem Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Starker Jahresstart bringt Allianz vorbörslich Gewinne
    • Kurs steigt auf 373,40 EUR und überwindet 370er Marken
    • Analysten loben Rekordgewinn, Nachhaltigkeit offen
    AKTIE IM FOKUS - Allianz vorbörslich auf Erholungskurs nach starkem Quartal
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend starker Jahresstart des Allianz-Konzerns hat der Aktie des Versicherers am Mittwoch vorbörslich Gewinne beschert. Das Papier, das sich vor einer Woche seinem Rekordhoch im April von 397 Euro wieder deutlich angenähert, dann aber spürbar nachgegeben hatte, legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,4 Prozent auf 373,40 Euro zu.

    Charttechnisch gesehen würde es damit viel beachtete Widerstände überwinden, denn bei rund 370 Euro und bei 373,30 Euro verlaufen mit der 50- und der 90-Tage-Durchschnittslinie wichtige Signalgeber für den mittelfristigen Trend.

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    Die US-Bank JPMorgan sieht den Versicherer auf "gutem Weg zu den Jahreszielen". Analyst Philip Kett von Jefferies hob vor allem den rekordhohen operativen Gewinn auf Konzernebene und im Nicht-Lebensversicherungsbereich hervor. Zwar dürfte nun die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse in den Fokus rücken, doch erst einmal rechnet er damit, dass der Markt positiv auf das Zahlenwerk reagieren wird./ck/jha/

    Allianz

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    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 372,9 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,04 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,24 %/+35,01 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen der Allianz-Aktie rund um die Dividenden-/Hauptversammlungsphase: vorgezogene Abschläge vor dem Ex-Tag, Einfluss der US-Markteröffnung und geopolitischer Nachrichten auf Volatilität, Debatten, ob eine Branchenrally Abschlag mildern kann, Erinnerungen an längere Rückgänge nach Dividenden, Analysten-Zielkurse (z. B. Barclays 350) und taktische Nachkauf- bzw. Derivate-Strategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

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