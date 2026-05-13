JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Beim Pharmakonzern gebe es "so viele Fragen, aber nur wenige Antworten", schrieb Michael Leuchten am Dienstagt in seiner Bewertung der jüngsten Resultate. Er passte seine Prognosen an eine stärker als erwartete Entwicklung im Bereich mit Abnehmmitteln an. Dies werde aber ausgeglichen von schwächeren Ergebnissen im Insulinbereich und im Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 40,01EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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