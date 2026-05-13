JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Beim Pharmakonzern gebe es "so viele Fragen, aber nur wenige Antworten", schrieb Michael Leuchten am Dienstagt in seiner Bewertung der jüngsten Resultate. Er passte seine Prognosen an eine stärker als erwartete Entwicklung im Bereich mit Abnehmmitteln an. Dies werde aber ausgeglichen von schwächeren Ergebnissen im Insulinbereich und im Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 40,01EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was eine Steigerung von +571,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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