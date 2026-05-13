Siemens meldet Rekordbestand und startet Milliarden-Rückkauf

Die Siemens-Aktie verlor dennoch am Mittwochvormittag rund 4 Prozent und notierte zuletzt bei 264,6 Euro. Anleger reagierten vor allem auf die schwächere Profitabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal sowie auf die gedämpften Erwartungen im Mobility-Geschäft.

Der Technologiekonzern Siemens setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 6 Milliarden Euro an. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang und bestätigte trotz eines zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Umfelds seine Jahresprognose.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auftragseingang springt auf 24,1 Milliarden Euro

Siemens profitierte im zweiten Quartal von einer robusten Nachfrage in den Kernbereichen Digitalisierung, Automatisierung und Infrastruktur. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro nach 21,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte mit 1,22 einen starken Wert und signalisiert weiterhin dynamisches Wachstum.

Der Auftragsbestand kletterte auf einen neuen Höchststand von 124 Milliarden Euro. Die Umsatzerlöse legten auf vergleichbarer Basis um 6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro zu.

Unter dem Strich verdiente Siemens 2,2 Milliarden Euro nach 2,4 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.

Besonders positiv entwickelte sich der Free Cash Flow, der sich von 1,0 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf 1,7 Milliarden Euro erhöhte. Der industrielle Free Cash Flow stieg sogar auf 2,4 Milliarden Euro.

Das digitale Geschäft von Siemens wuchs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres insgesamt um 19 Prozent und lag damit deutlich über den eigenen Ambitionen.

Auch die Sparte Smart Infrastructure entwickelte sich besser als erwartet. Siemens profitiert hier zunehmend vom weltweiten Ausbau von Rechenzentren sowie Investitionen in Gebäudetechnik und Elektrifizierung.

Weniger dynamisch entwickelt sich dagegen die Bahntechnik-Sparte Mobility. Siemens senkte die Wachstumserwartungen für das Gesamtjahr auf 5 bis 7 Prozent, nachdem bislang 8 bis 10 Prozent angepeilt worden waren.

Milliarden-Buyback soll Aktionäre belohnen

Mit dem neuen Aktienrückkaufprogramm von bis zu 6 Milliarden Euro setzt Siemens seine kapitalmarktorientierte Strategie fort. Das Programm kann über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren laufen und ergänzt bestehende Rückkaufmaßnahmen.

Jahresprognose bestätigt

Für den Gesamtkonzern bestätigte Siemens den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent sowie ein EPS pre PPA von 10,70 bis 11,10 Euro.

Vorstandschef Roland Busch zeigte sich trotz geopolitischer Spannungen optimistisch. Siemens profitiere von seiner technologischen Stärke und der Positionierung in wichtigen Wachstumsmärkten. Besonders im Bereich industrieller KI wolle der Konzern seine Führungsrolle weiter ausbauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 262EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.





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