ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Munich Re auf 565 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel Munich Re von 629 auf 565
- Berenberg belässt Einstufung für Munich Re auf Hold
- Analyst sieht attraktive Rendite kaum Kurspotenzial
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 629 auf 565 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe negativ auf die durchwachsenen Quartalsergebnisse des Rückversicherers reagiert, schrieb Michael Christodoulou am Dienstagabend. Er hält die Gesamtrendite zwar für attraktiv, sieht allerdings aktuell kaum Kurspotenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 474,1 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 61,08 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +4,81 %/+40,11 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 565 Euro
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Gegen den Markt sehe ich den Quartalsbericht klar positiv.
Ich habe heute nachgekauft. Die Umsätze sind so hoch, dass ein Turnaround gut möglich ist. Für mich wirkt der Abverkauf inzwischen überzogen. Bei so einem soliden Wert kann es schnell wieder in die andere Richtung laufen, sobald sich die Lage beruhigt.
Servus, habe gerade meine Allianz Dividende hier investiert.