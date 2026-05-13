Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 173,9 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 141,35 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -37,68 %/+27,48 % bedeutet.