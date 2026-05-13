BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Kunden dürften weiterhin reisen, aber später buchen, gab Analyst Richard Clarke die Einschätzung des Tourismuskonzerns wieder. Letztlich hätten die Hannoveraner ihre gesunkenen Jahresziele mit dem Quartalsbericht bestätigt, schrieb er am Mittwoch./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 6,598EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
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