JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Tourismuskonzern habe nach dem zweiten Geschäftsquartal die Zielsetzungen bestätigt, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in seiner Schnellbewertung der Resultate. Der Gegenwind durch den Iran-Konflikt halte jedoch an. Er präferiert in der Branche andere Werte wie etwa Jet2./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 6,598EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Wheatcroft
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,20
Kursziel alt: 8,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Wheatcroft
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,20
Kursziel alt: 8,20
Währung: EUR
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