JEFFERIES stuft TUI auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Tourismuskonzern habe nach dem zweiten Geschäftsquartal die Zielsetzungen bestätigt, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch in seiner Schnellbewertung der Resultate. Der Gegenwind durch den Iran-Konflikt halte jedoch an. Er präferiert in der Branche andere Werte wie etwa Jet2./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 6,598EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Wheatcroft

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,20

Kursziel alt: 8,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,20 € , was eine Steigerung von +27,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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