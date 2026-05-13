RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 62,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des Energieversorgers habe den Markterwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 58,10EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Alexander Wheeler
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62,50
Kursziel alt: 62,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Wheeler
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62,50
Kursziel alt: 62,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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