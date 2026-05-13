RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die Erwartungen im Wesentlichen erfüllt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Ohne eine Sonderbelastung hätte das operative Ergebnis des Pharmazulieferers aber höher gelegen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 16,08EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



