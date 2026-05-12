Supreme Court entscheidet Ende Juni in der Glyphosatcausa!

Der bedeutende DAX-Wert Bayer veröffentlichte am gestrigen Dienstag starke Zahlen für das erste Quartal 2026. Sowohl im Pharmageschäft als auch in der Agrarsparte CropScience erzielte Bayer deutlich höhere Gewinne als von Analysten erwartet. Laut einem Experten der DZ Bank wird der „nächste Trigger“ für die Aktie wahrscheinlich die Entscheidung des US Supreme Court in Bezug auf Glyphosat sein. Bayer setzt auf eine Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichts, die vielen Glyphosat-Klagen ihre Grundlage entziehen könnte. Ende April fand vor dem US Supreme Court eine Anhörung statt. Eine Entscheidung der Richter wird bis Ende Juni erwartet.

Die Schwächephase der Bayer-Aktie, die seit dem Allzeithoch am 13. April 2015 bei 144,12 Euro andauerte, hat sich inzwischen in eine Kurserholung verwandelt. Nach einem deutlichen Kurseinbruch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. November 2024 schwenkte der Kurs in eine Bodenbildung. Nach dem letzten Test der Unterstützung bei 18,375 Euro infolge des Kurseinbruchs am Liberation-Day (Anfang April 2025) stieg der Aktienkurs deutlich an. Vom Tief bei 18,375 Euro am 7. April 2025 erhöhte sich der Kurs zeitweise um 62 Prozent auf 31,060 Euro und bildete eine Seitwärtsrange. Seit dem Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange zwischen 24,81 Euro und 31,06 Euro hat der Kurs eine steile Aufwärtsbewegung gezeigt und in der Spitze gut 60 Prozent zugelegt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Aktienkurs nach einem leichten Rücksetzer auf 35,170 Euro eine Aufwärtssequenz fortsetzen könnte. Wird der Widerstand bei 41,98 Euro überwunden, könnte in weiterer Folge das partielle Hoch bei 49,78 Euro getestet werden. Fundamental betrachtet werden nach einer längeren Phase von Bilanzverlusten wieder Gewinne geschrieben. Dabei geht die Konsensschätzung für die nähere Zukunft von steigenden Gewinnen aus. Als ein Resultat sinkt das erwartete KGV 2028 aktuell auf günstige 10,42.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer überraschte die Marktteilnehmer positiv durch die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Dies könnte zum Abschluss der Bodenbildung führen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ1G6Y) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Bayer AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,68 profitieren. Das Ziel sei bei 46,46 Euro angenommen (1,86 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 33,28 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,54 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ1G6Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,04 – 1,05 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 27,93 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 27,93 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,44 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,86 Euro Hebel: 3,68 Kurschance: + 77 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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