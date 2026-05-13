Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 47 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +26,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -32,75 %/+9,00 % bedeutet.