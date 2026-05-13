ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Jenoptik auf 47 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel für Jenoptik auf 47 Euro
- Einstufung von Berenberg bleibt auf Buy bestätigt
- Analyst Stueben nennt starken Anstieg der Aufträge
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 39 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stueben hob in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zum Quartalsbericht den enormen Anstieg beim Auftragseingang hervor./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +26,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -32,75 %/+9,00 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 47 Euro
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
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