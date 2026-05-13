ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel Munich Re 560 auf 490 Euro
- RBC belässt Rating auf Sector Perform trotz Senkung
- Erstes Quartal macht Erreichen der Ziele schwerer
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 471,1 auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 60,99 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +4,63 %/+39,87 % bedeutet.
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Gegen den Markt sehe ich den Quartalsbericht klar positiv.
Ich habe heute nachgekauft. Die Umsätze sind so hoch, dass ein Turnaround gut möglich ist. Für mich wirkt der Abverkauf inzwischen überzogen. Bei so einem soliden Wert kann es schnell wieder in die andere Richtung laufen, sobald sich die Lage beruhigt.
Servus, habe gerade meine Allianz Dividende hier investiert.