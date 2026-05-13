RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'

Gegen den Markt sehe ich den Quartalsbericht klar positiv.

Für manchen Analysten ist die Aufgabe von schwächerem Geschäft ein Zeichen von Schwäche, für mich signalisiert das Stärke und saubere Quartalsgewinne voraus. Die Aktie hat jetzt eine Dividendenrendite über 5%, eine zweistellige Gesamtrendite.





Diese Kurse sind albern, statisch deutlich zu niedrig und in der Perspektive noch mehr.





Das Ergebnis ist wirklich zu gut, der Börsenreflex von kommend garantierter Verschlechterung fast sicher totaler Unfug. Da muß schon mehrfach was an Megaschäden kommen, den Börsen allgemein das Licht ausgehen, sonst ist das einfach grober Unfug mit der Vorahnung in diesen Kursen.





Es ist ok so für das ARP, am Ende für die Aktionäre durch den verdichteten Wert in der Aktie.





Auf der anderen Seite kann eine Stellung gegen den brachialen Kursimpuls auch gefährlich sein, doch irgendwo was vergraben sein?





Zu 99% hat sich die Börse hier völlig verlaufen, das restliche Prozent ist nur Theorie.