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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Kursziel Munich Re 560 auf 490 Euro
    • RBC belässt Rating auf Sector Perform trotz Senkung
    • Erstes Quartal macht Erreichen der Ziele schwerer
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 471,1 auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 60,99 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +4,63 %/+39,87 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 490,00, was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Münchener Rück: Viele sehen das Quartal fundamental positiv und die Aktie als unterbewertet (KGV ~9,5, Dividendenrendite >5%). Nutzer berichten von Nachkäufen, verweisen auf hohen Handelsumsatz und einen Insiderkauf (~251.000 € bei €476,50). Technisch wird auf EMA200/horizontale Unterstützung als mögliche Stabilisierung hingewiesen; einzelne Stimmen warnen vor weiterem Abwärtsrisiko bis
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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