Makenita Resources erweitert sein Eisen-Magnetit-Projekt in Saskatchewan auf mehr als die doppelte Fläche von nunmehr 51.304 Acres

- Erweiterung des Landpakets: Makenita Resources (CSE: KENY) hat die Fläche seines Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan, das direkt an das Projekt von Max Power Corp. (MAXX) grenzt, von 23.517 auf 51.304 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt.

- Potenzielle Rohstoffe: Die Zielrohstoffe des Projekts sind Eisen und Magnetit, wobei zusätzliches Potenzial für die Erzeugung von natürlich auftretendem Wasserstoff durch die Stimulierung der eisenreichen Magnetitformationen mittels Serpentinisierung besteht.

- Schlanke Aktienstruktur: Da sich nur etwas mehr als 30 Millionen Aktien im Umlauf befinden, könnte ein möglicher Explorationserfolg erhebliches Hebelpotenzial haben; das Management rechnet damit, dass es für den Rest von 2026 auf mehreren Projekten aktiv sein wird.

13. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. („Makenita“) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Landfläche seines Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan mehr als verdoppelt hat, womit das zusammenhängende Landpaket von 23.517 auf 51.304 Acres erweitert wird. Das Projekt grenzt direkt an Max Power Corp. (MAXX: CSE) und bietet Potenzial für die Auffindung von Eisen- und Magnetitvorkommen. Das Management erarbeitet derzeit Pläne, um die Arbeiten so bald wie möglich aufnehmen zu können.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir diesen Landbesitz in direkter Nachbarschaft zu Max Power Corp. auf eine zusammenhängende Fläche von 51.304 Acres erweitern konnten. Das Projekt bietet ein großes Potenzial für Eisen und Magnetit und unter bestimmten Umständen, nämlich wenn große Eisenformationen reich an Magnetit sind, können diese Formationen stimuliert werden, um natürlich auftretenden Wasserstoff zu erzeugen. Mit nur etwas mehr als 30 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte jeder Erfolg vor Ort angesichts des geringen Streubesitzes bedeutende Auswirkungen haben. Wir gehen davon aus, dass wir für den Rest des Jahres in mehreren Projekten aktiv sein werden, und sind nach wie vor sehr zuversichtlich, was unsere kurz- und mittelfristigen Aussichten angeht.“