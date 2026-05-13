Spannende Entwicklungen bei MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank!
Deutschlands Energiepolitik steckt im Stau: Zwischen Merz-Pathos und Reiches Verwaltungsmodus droht der Standort im globalen Strom-Wettlauf zurückzufallen.
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- Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan (Vorstand mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG), veröffentlicht am 13.05.2026.
- Scharfe Kritik an Bundesregierung: Friedrich Merz liefert viel Rhetorik/PR, Wirtschaftsministerin Reiche agiere taktisch und verwaltend statt strategisch — dadurch mangelnde kohärente Energiepolitik.
- Kernproblem: Ausbau der Erneuerbaren allein reicht nicht; Engpässe bestehen bei Netzen, Speichern, Redispatch, Flexibilität, Industrieanschlüssen und in der Preislogik.
- Neue Priorität: Stark steigender Strombedarf (u. a. durch KI, Rechenzentren, Elektrifizierung) macht Energiepolitik zur Kapazitätspolitik; es brauche einen schnellen, additiven Mix aus Erneuerbaren, Netzen, Speichern, flexiblen Gaskraftwerken, Wasserstoff und ggf. Kernkraft.
- Internationaler Vergleich: China baut industriell Infrastruktur (Solar, Wind, Netze, Speicher) und holt Standortvorteile; Beispiele wie Spanien, Schweden, Finnland, Frankreich, Dänemark/Norwegen zeigen, wie diversifizierte Systeme Industriepreise und Wettbewerbsfähigkeit sichern.
- Fazit/Warnung + Firmendaten: „Electricity is loading“ — Kombination aus Merz-Pathos und Reiche‑Halb‑Logik gefährdet den Standort Deutschland; mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist BaFin-zugelassener Wertpapierdienstleister mit mehreren Niederlassungen und entsprechenden Kontaktdaten/Disclaimer.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,02 % im Minus.
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