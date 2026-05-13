MS Industrie AG: Quartalszahlen Q1 2026 – Alle Details auf einen Blick
Die MS Industrie Gruppe startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, höhere Ertragskraft und gut gefüllte Auftragsbücher untermauern den positiven Ausblick.
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- Die MS Industrie Gruppe erzielte im 1. Quartal 2026 einen Umsatz von rund EUR 38,4 Mio., was eine Steigerung von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das EBITDA stieg auf etwa EUR 1,9 Mio., das EBIT auf rund EUR 0,4 Mio., und das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich auf etwa EUR -0,2 Mio.
- Die Ergebniszahlen beinhalten noch Anlaufkosten für den neuen Standort in Charlotte/USA in Höhe von ca. EUR -0,3 Mio.
- Die Auftragsbestände der MS XTEC GmbH für die nächsten sechs Monate lagen Ende März 2026 bei rund EUR 79 Mio., was eine Zunahme von 0,9 % gegenüber Ende 2025 bedeutet.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 41,2 %, nach 40,8 % zum Jahresende 2025, und beträgt unter Berücksichtigung der Immobilienübernahme in Trossingen noch etwa 36,4 %.
- Für das Jahr 2026 wird ein Umsatz von rund EUR 155 Mio. erwartet, mit einem deutlich steigenden operativen EBITDA, EBIT und einem positiven Jahresergebnis.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,79 % im
Plus.
+2,38 %
-1,53 %
0,00 %
-2,27 %
-22,75 %
-16,77 %
-37,07 %
-59,65 %
-80,23 %
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