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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens vorbörslich fest - Starke Rechenzentren-Aufträge

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens vorbörslich auf 267,80 Euro gestiegen
    • Erfreuliche Q2-Zahlen geben der Aktie Auftrieb
    • DC-Aufträge über 150 Prozent, DI schwächer
    AKTIE IM FOKUS - Siemens vorbörslich fest - Starke Rechenzentren-Aufträge
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überwiegend erfreuliche Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal dürften am Mittwoch der Siemens-Aktie Auftrieb geben.

    Im freundlich erwarteten Gesamtmarkt stieg sie vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,2 Prozent auf 267,80 Euro. Damit dürfte sie ihre Vortagesverluste wieder fast wettmachen.

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    Die Aufträge des Technologiekonzerns im Bereich Industrieautomatisierung (DI) fielen laut dem Analysehaus Jefferies im Vergleich zu den zuletzt gestiegenen Investorenerwartungen etwas schwächer aus.

    Die Aufträge im Bereich Rechenzentren (DC) hätten dagegen mit einem Wachstum von über 150 Prozent über den Erwartungen gelegen, was zu einem Übertreffen der Aufträge im Bereich Smart Infrastructure (SI) um 35 Prozent geführt habe./ck/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 262,4 auf Tradegate (13. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 214,12 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -11,80 %/+21,97 % bedeutet.




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