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    Autodoc Starts 2026 Strong: A Promising Year Ahead!

    In Q1 2026, AUTODOC accelerated its growth trajectory, delivering double‑digit gains in sales, profitability and customers while scaling its marketplace and logistics network.

    Autodoc Starts 2026 Strong: A Promising Year Ahead!
    Foto: adobe.stock.com
    • Q1 2026 sales revenue rose 13.5% year‑on‑year to €484.9 million.
    • Adjusted EBITDA increased 16.1% to €39.4 million, lifting the adjusted EBITDA margin to 8.1%.
    • Net profit more than doubled (+103.5%) to €22.2 million in Q1 2026.
    • Active customer base (LTM to 31 Mar 2026) grew 10.3% to 9.5 million; Q1 order volume rose 8.5% to 5.1 million (LTM orders 19.4 million).
    • AUTODOC MARKETPLACE rollout expanded across major European markets and investments in logistics automation/warehouses (Cheb, Ghent, Manchester, UK10) are boosting catalogue breadth and delivery performance.
    • Company confirms FY 2026 guidance: sales growth target of 11–16% and adjusted EBITDA guidance of €170–195 million, with order numbers expected to rise in the low double‑digit percentage range.






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