Autodoc Starts 2026 Strong: A Promising Year Ahead!
In Q1 2026, AUTODOC accelerated its growth trajectory, delivering double‑digit gains in sales, profitability and customers while scaling its marketplace and logistics network.
Foto: adobe.stock.com
- Q1 2026 sales revenue rose 13.5% year‑on‑year to €484.9 million.
- Adjusted EBITDA increased 16.1% to €39.4 million, lifting the adjusted EBITDA margin to 8.1%.
- Net profit more than doubled (+103.5%) to €22.2 million in Q1 2026.
- Active customer base (LTM to 31 Mar 2026) grew 10.3% to 9.5 million; Q1 order volume rose 8.5% to 5.1 million (LTM orders 19.4 million).
- AUTODOC MARKETPLACE rollout expanded across major European markets and investments in logistics automation/warehouses (Cheb, Ghent, Manchester, UK10) are boosting catalogue breadth and delivery performance.
- Company confirms FY 2026 guidance: sales growth target of 11–16% and adjusted EBITDA guidance of €170–195 million, with order numbers expected to rise in the low double‑digit percentage range.
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