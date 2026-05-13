🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAutodoc AktievorwärtsNachrichten zu Autodoc
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026 – Jetzt investieren!

    AUTODOC startet 2026 mit starkem Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis legen deutlich zu – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ebenso dynamisch.

    AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026 – Jetzt investieren!
    Foto: adobe.stock.com
    • AUTODOC verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 13,5% auf 484,9 Mio. €
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 16,1% auf 39,4 Mio. €, mit einer Marge von 8,1%
    • Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf 22,2 Mio. €, ein Plus von 103,5%
    • Die aktive Kundenbasis wuchs um 10,3% auf 9,5 Millionen Kunden
    • Das Bestellvolumen stieg um 8,5% auf 5,1 Millionen Bestellungen im Quartal
    • Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert AUTODOC ein Umsatzwachstum von 11% bis 16% und ein bereinigtes EBITDA zwischen 170 Mio. € und 195 Mio. €.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026 – Jetzt investieren! AUTODOC startet 2026 mit starkem Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis legen deutlich zu – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ebenso dynamisch.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     