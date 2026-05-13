AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026 – Jetzt investieren!
AUTODOC startet 2026 mit starkem Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis legen deutlich zu – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ebenso dynamisch.
Foto: adobe.stock.com
- AUTODOC verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 13,5% auf 484,9 Mio. €
- Das bereinigte EBITDA stieg um 16,1% auf 39,4 Mio. €, mit einer Marge von 8,1%
- Das Konzernergebnis verdoppelte sich auf 22,2 Mio. €, ein Plus von 103,5%
- Die aktive Kundenbasis wuchs um 10,3% auf 9,5 Millionen Kunden
- Das Bestellvolumen stieg um 8,5% auf 5,1 Millionen Bestellungen im Quartal
- Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert AUTODOC ein Umsatzwachstum von 11% bis 16% und ein bereinigtes EBITDA zwischen 170 Mio. € und 195 Mio. €.
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