Prismo Metals stößt in Arizona auf die Spur eines Giganten

In der Welt der Geologen gibt es einen Begriff für Regionen, in denen die ganz großen Rohstoffvorkommen schlummern: „Elephant Country“. Und genau dort, nur einen Steinwurf, genauer gesagt 3,4 Kilometer, vom gigantischen Resolution Copper-Vorkommen entfernt, hat der Junior-Explorer Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) gerade eine Entdeckung gemacht, die den Puls von Investoren und Bergbau-Experten gleichermaßen in die Höhe treibt.

Die jüngsten Ergebnisse der Felduntersuchungen am Silver King Projekt deuten darauf hin, dass Prismo Metals nicht nur auf einer historischen Silbermine sitzt, sondern möglicherweise direkt über dem „Heiligen Gral“ der Geologie: einem massiven Kupfer-Porphyr-System.

Die Detektivarbeit wird fortgesetzt: Von Silberadern zu Kupfer-Riesen

Noch vor Kurzem konzentrierte sich das Interesse bei Silver King vor allem auf die oberflächennahen, hochgradigen Silberadern. Das kürzlich abgeschlossene Phase-1-Bohrprogramm mit acht Löcher über eine Gesamtlänge von 1.272 Meter, bestätigte diese Vererzung auch eindrucksvoll. Doch ein spezielles, tiefes Bohrloch (SK-26-07) öffnete die Tür zu einer völlig neuen Dimension.

In fast 500 Metern Tiefe stießen die Bohrer auf Anzeichen, die Geologen wie Dr. Craig Gibson hellhörig machen: sogenannte „potassische Alterationen“, verstreutes Pyrit und Chalkopyrit. In Laiensprache übersetzt heißt dies: Das Gestein hat sich durch enorme Hitze und chemische Prozesse so verändert, wie es typischerweise direkt über oder neben einem riesigen Kupferzentrum passiert.

Es scheint, als sei das Silber an der Oberfläche nur die glitzernde Visitenkarte eines sehr viel größeren, tiefer liegenden Kupfer-Systems.

„Pyrit-Halos“ und mysteriöse Brekzien

Um dieses Modell zu untermauern, schickte Prismo Metals sein geologisches Team zur „Reconnaissance“ – einer geologischen Spurensuche im Gelände. Die Highlights dieses Programms klingen wie ein Lehrbuch für Schatzsucher.

Erstes Highlight: Die Pyrit-Halos. Das Team kartierte zwei gewaltige, bis zu 800 Meter breite Zonen, in denen Schwefelkies (Pyrit) das Gestein dominiert. Solche „Halos“ wirken oft wie ein Zielfernrohr: Sie umringen den Kern eines Porphyr-Systems.

Nächstes Highlight. Die Entdeckung von Brekzien. In den trockenen Flussläufen von Silverado entdeckten die Geologen bisher unbekannte „hydrothermale Brekzien“. Dabei handelt es sich um Gesteinstrümmer, die durch explosiven Gasdruck aus der Tiefe nach oben geschleudert und mit Kupfermineralien (Chalkopyrit und Kupferoxiden) verkittet wurden. Sie sind ein klarer Beweis für eine extrem kraftvolle magische Quelle im Untergrund.

Drittes Highlight: Der Blick in die Vergangenheit. Proben aus alten, historischen Schächten mit klangvollen Namen wie „Stone Wall“ und „Bilk“ zeigen in der Tiefe eine zunehmende Intensität der Veränderung. Magnetit und Chalkopyrit-Adern deuten darauf hin, dass man dem „Motor“ des Systems immer näher kommt.

"Die Beweise für ein produktives Porphyr-System unter Silver King sind ermutigend", erklärte Dr. Linus Keating, der Sonderberater von Prismo Metals. "Die Mineralzonen deuten darauf hin, dass die bisher sichtbaren Gesteine gar nicht die Verursacher der Mineralisierung sind, sondern ein noch unbekannter, großer Intrusivkörper, der in der Tiefe schlummert."

Warum Arizona? Warum Superior?

Um die Bedeutung dieses Fundes zu verstehen, muss man einen Blick auf die Karte werfen. Arizona ist das Herz der US-Kupferproduktion. Das Silver-King-Projekt liegt im Pioneer Mining District, einer Region, die für ihre Weltklasse-Lagerstätten bekannt ist. Die Nähe zum Resolution-Copper-Deposit, eines der größten noch unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt, ist kein Zufall. Prismo Metals fischt hier im selben Teich wie die ganz großen Player der Branche.

In einer Zeit, in der die Welt händeringend nach Kupfer für die Energiewende, Elektroautos und KI-Rechenzentren sucht, ist eine potentielle Neuentdeckung in dieser Größenordnung politisch und wirtschaftlich hochrelevant.

Strategische Weichenstellungen: Shares for Debt

Parallel zu den geologischen Erfolgen räumt das Management auch finanziell auf. CEO Alain Lambert übernimmt zusätzlich den Posten des Präsidenten, nachdem Gordon Aldcorn das Unternehmen zum 15. Mai verlässt.

Interessant für Beobachter: Prismo Metals hat mit zwei Dienstleistern, die direkt an der Bohrkampagne beteiligt waren, ein „Debt Settlement“ vereinbart. Statt Bargeld akzeptieren die Gläubiger Aktien des Unternehmens, insgesamt ca. 1,55 Mio. Stück zu einem Preis von 0,06 Kanadische Dollar. Wenn Profis, die direkt an der Bohrfront arbeiten, lieber Aktien als Cash nehmen, ist das oft ein stilles, aber kräftiges Vertrauensvotum in das Potential der Bohrkerne.

Wie geht es weiter? Der „Assay-Countdown“ läuft

Die Spannung steigt nun täglich, denn im Juni werden die vollständigen Laborergebnisse aller acht Bohrungen sowie der 23 neuen Gesteinsproben erwartet.

Die nächsten Schritte für Prismo sind:

Abschluss der Kartierung und Entnahme von ca. 25 weiteren Proben. Integration aller Daten in ein modernes 3D-Modell. Planung von Phase-2-Bohrungen, die gezielt in die Tiefe vorstoßen sollen, um den „Elefanten“ endgültig zu bestätigen.

Fazit: Prismo Metals hat sich vom reinen Silber-Explorer zu einem ernstzunehmenden Kupfer-Jäger im „Elephant Country“ transformiert. Die Kombination aus historischer Silberproduktion an der Oberfläche und den immer deutlicher werdenden Anzeichen für ein riesiges Kupfer-System in der Tiefe macht Silver King zu einem der spannendsten Projekte im Südwesten der USA.

Im Juni wissen wir mehr – wenn die Laborergebnisse schwarz auf weiß zeigen, wie viel Gold, Silber und vor allem Kupfer wirklich in diesem System steckt. Goldinvest wird für Sie bei dieser spannenden Explorationsgeschichte am Ball bleiben.

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