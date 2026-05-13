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    OTS

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    Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) / Beate ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Beate Petry als Vorsitzende der aba wiedergewählt
    • Head Global Pensions & Benefits bei der BASF SE
    • aba-Vorstandsmitglied seit 2022 und Vorsitz seit 2025
    OTS - Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) / Beate ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Beate Petry als Vorsitzende der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, bestätigt
    Berlin (ots) - Beate Petry wurde am 12. Mai 2026 in Berlin im Rahmen der Jahrestagung der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, als Vorsitzende des Vorstandes wiedergewählt. Beate Petry, Head of Global Pensions & Benefits der BASF SE und Vorstandsvorsitzende der BASF Pensionskasse VVaG, gehört dem aba-Vorstand seit 2022 an. Sie hat das Amt der Vorsitzenden 2025 von Dr. Georg Thurnes übernommen. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden ihre beiden Stellvertreter Dirk Jargstorff (u.a. Senior Vice President Compensation, Benefits and Pensions bei der Robert Bosch GmbH, Vorsitzender der Bosch Pensionsfonds AG) und Dr. Claudia Picker (Rechtsanwältin,

    Managing Director Human Capital der Aon Solutions Germany GmbH). Dirk Jargstorff gehört dem aba-Vorstand seit 2017 an, er bekleidet seit 2019 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und ist Leiter der Fachvereinigung Pensionsfonds, Dr. Claudia Picker wurde 2016 in den aba-Vorstand gewählt und ist seit 2022 stellvertretende Vorsitzende.

    Aus dem 17-köpfigen aba-Vorstand sind zum 12. Mai 2026 ausgeschieden: Dr. Marko Brambach (PSVaG), Johannes Teslau (Volkswagen AG), Dr. Dietmar Droste und Stefan Oecking .

    Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Dr. Georg Thurnes . Er gehörte dem Vorstand seit 2008 an. Von 2011 bis 2019 war er stellvertretender Vorsitzender der aba und von 2019 bis 2025 Vorstandsvorsitzender der aba. Dr. Georg Thurnes hat die Arbeit und Entwicklung der aba über viele Jahre hinweg in herausragender Weise geprägt und maßgeblich vorangebracht. Der neu gewählte Vorstand hat Dr. Georg Thurnes im Rahmen seiner Vorstandssitzung am 12. Mai 2026 in Berlin aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste um den Verband und die betriebliche Altersversorgung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

    Neu in den Vorstand gewählt wurden:

    - Eike Burmann, Leiter Rentenmanagement (bAV) Volkswagen AG und Leiter der Fachvereinigung Direktzusage
    - Dr. André Geilenkothen, Partner bei Mercer Deutschland GmbH und Leiter der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige
    - Dr. Benedikt Köster, Vorstandsmitglied "Ressort Betrieb und Finanzen" des PSVaG
    - Hansjörg Müllerleile, Geschäftsführer der MetallRente GmbH - Sabine Payne, Leiterin Benefits Deutschland der Deutschen Bank AG

    Der aba-Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen:

    Dr. Helmut ADEN (BVV, Berlin)

    Hanne BORST (Willis Towers Watson GmbH, Reutlingen)

    Eike BURMANN (Volkswagen AG, Wolfsburg)

    Dr. Heinke CONRADS (Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart)

    Dr. André GEILENKOTHEN (Mercer Deutschland GmbH, Düsseldorf)

    Dirk JARGSTORFF (Robert Bosch GmbH, Stuttgart)

    Dr. Benedikt KÖSTER (Pensions-Sicherungs-Verein VVaG, Köln)

    Samir KOUDHAI (Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt a.M.)

    Stefan MÜLLER (AKA e.V., München)

    Hansjörg MÜLLERLEILE (MetallRente GmbH, Berlin)

    Beate PETRY (BASF SE, Ludwigshafen)

    Sabine PAYNE (Deutsche Bank AG, Frankfurt a.M.)

    Dr. Claudia PICKER (Aon Solutions Germany GmbH, Mülheim an der Ruhr)

    Jürgen RINGS (Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG, Frankfurt a.M.)

    Werner SCHNEIDER (SOKA-Bau, Wiesbaden)

    Angelika STEIN-HOMBERG (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Karlsruhe)

    Carsten VELTEN (Deutsche Telekom AG, Bonn)

    Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit nunmehr 85 Jahren unabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.

    Pressekontakt:

    Klaus Stiefermann
    Geschäftsführer

    +49 30 3385811-10
    mailto:klaus.stiefermann@aba-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102567/6274290 OTS: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (a ba)






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