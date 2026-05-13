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    PWO startet positiv ins Geschäftsjahr 2026

    Trotz globaler Unsicherheiten startet das Geschäftsjahr 2026 solide: robuste Umsätze, starkes Neugeschäft und verbesserte Finanzierung stärken die Basis für weiteres Wachstum.

    PWO startet positiv ins Geschäftsjahr 2026
    • Positiver Start ins Geschäftsjahr 2026 trotz geopolitischer Unsicherheiten, volatiler Lieferketten und verhaltener Nachfrage in Regionen.
    • Umsatzerlöse Q1: 125,4 Mio. EUR (Vj. 137,0 Mio. EUR); währungsbereinigte Serienumsätze nur leicht rückläufig (-2,1 Mio. EUR); Rückgang primär durch negative Währungseffekte (-4,5 Mio.) und geringere Werkzeugumsätze (-5,0 Mio.).
    • EBIT vor Währungseffekten: 2,8 Mio. EUR (Vj. 5,5 Mio. EUR); Belastung durch Einmaleffekte/Restrukturierungsrückstellungen am Standort Oberkirch.
    • Starkes Neugeschäft: Lifetime-Volumen rund 150 Mio. EUR (Vj. ~195 Mio.); Ausbau des Kundenportfolios, u. a. bedeutender Neukunde in China.
    • Finanzierung und Liquidität verbessert: Abschluss der Schuldscheinplatzierung (2 Tranchen, gesamt 20 Mio. EUR) mit Zufluss der 2. Tranche von 7,5 Mio. EUR; Free Cashflow nach Zinsen/Steuern -1,1 Mio. EUR (Vj. -10,5 Mio.); Eigenkapitalquote 37,8%.
    • Prognose für 2026 bestätigt; Vorstand hebt strategische Ausrichtung, Innovationskraft und weltweite Präsenz als Basis zur Bewältigung des Marktumfelds hervor.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei PWO ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


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