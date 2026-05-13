Siemens Aktie fällt um -3,32 % - 13.05.2026

Mit einer Performance von -3,32 % musste die Siemens Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 258,80€, mit einem Minus von -3,32 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens eine positive Entwicklung von +10,92 % erlebt.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat +17,36 % 3 Monate +3,83 % 1 Jahr +19,05 %

Informationen zur Siemens Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:27 Uhr

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,24 Mrd. € wert.

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Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.