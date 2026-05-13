Merck Aktie legt am 13.05.2026 stark zu

Mit einer Performance von +7,50 % konnte die Merck Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck Aktie. Nach einem Plus von +0,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 121,80€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Fokus auf Healthcare, Life Science und Electronics. Produkte: Medikamente (u.a. Onkologie, MS), Laborequipment/Chemikalien, Spezialmaterialien für Halbleiter/Displays. Starke Position in Nischen, global präsent. Konkurrenten: Bayer, Novartis, Roche, Thermo Fisher, BASF. USP: breite Diversifikation, starke F&E, führend bei Spezialchemie und Laborsystemen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Merck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,04 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck um -3,89 % verloren.

Merck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,37 % 1 Monat +11,17 % 3 Monate -6,04 % 1 Jahr -6,34 %

Informationen zur Merck Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:28 Uhr

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,62 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,43 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,34 %. Sanofi verliert -0,22 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,44 %.

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Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.