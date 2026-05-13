E.ON Aktie - Kurs legt am 13.05.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die E.ON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,39 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die E.ON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,910€, mit einem Plus von +4,39 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei E.ON konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,25 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von E.ON +12,95 % gewonnen.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,51 % 1 Monat -6,26 % 3 Monate -0,25 % 1 Jahr +21,75 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 13.05.2026, 09:28 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,55 Mrd. € wert.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen auf Erholung. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag, die den Dax wieder unter die 24.000-Punkte-Marke gedrückt hatten, werden am Mittwoch steigende Kurse erwartet. Der X-Dax signalisiert rund eine …

Zur Wochenmitte und vor dem Feiertag deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch eine Stabilisierung an. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag werden leicht steigende Kurse erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem …

E.ON startet 2026 mit Rückenwind: Gewinne und Investitionen steigen, alle Sparten liegen im Plan – und der Konzern bekräftigt seine ambitionierten Wachstumsziele bis 2030.

So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. ENGIE notiert im Plus, mit +0,40 %. RWE notiert im Minus, mit -0,89 %. Iberdrola legt um +0,51 % zu

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.