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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie mit Kurssprung +4,98 % - 13.05.2026

    Am 13.05.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +4,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie mit Kurssprung +4,98 % - 13.05.2026
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.05.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,98 % auf 10,435 zulegen. Das sind +0,495  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,435, mit einem Plus von +4,98 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ThyssenKrupp Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,18 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -4,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,60 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,94 %
    1 Monat +19,94 %
    3 Monate -7,18 %
    1 Jahr +37,99 %
    Stand: 13.05.2026, 09:28 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd. € wert.

    Milliarden für Wasserstoff-Stahl: thyssenkrupp braucht die Rohstoffe – Strategic Resources und Rio Tinto liefern


    Die Stahlindustrie verursacht rund 7 % der globalen CO2-Emissionen. Bis 2050 muss sie klimaneutral werden – der Schlüssel ist grüner Wasserstoff. Doch ohne hochreine Eisenerzpellets und Legierungsmetalle wie Vanadium bleibt die Technologie …

    JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,80 Euro - 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 10,10 auf 11,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte am Dienstag seine Schätzungen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salzgitter, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,82 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,13 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +1,18 %.

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +3,42 %
    -4,94 %
    +19,94 %
    -7,18 %
    +37,99 %
    +108,00 %
    +32,27 %
    -28,69 %
    +32,18 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote
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